Помощь при родах и новорожденным: в Минздраве рассказали, как вырастут тарифы

"В этом году мы увеличили тариф на оказание помощи при родах. Тариф определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 10 382 гривны", - говорится в сообщении.

Указано, что в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный.

В НСЗУ отмечают, что за помощь детям, родившимся с массой тела до 1500 г, в 2020 году установили самый высокий тариф - 98 с половиной тыс. грн. В первом квартале 2021-го этот тариф сохраняется, а с 1 апреля он возрастет.

"Тариф на медицинские услуги по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 113 725 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела до 1500 г и 25 115 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела 1500 грамм и больше", - указано в сообщении.