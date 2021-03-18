Демографический кризис: Кабмин просят разработать госпрограмму

"Комитет принял решение направить обращение к Кабинету министров с просьбой поручить Министерству здравоохранения разработать и представить на утверждение Кабмина проект концепции государственной целевой программы по сохранению репродуктивного здоровья нации на период до 2030 года", - сказано в сообщении.

Предлагается и рассмотреть отмену моратория на разработку и принятие государственных целевых программ, направленных на решение проблем здравоохранения населения, в том числе репродуктивного.

В комитете отметили, что в Украине после длительного периода повышения рождаемости (в 2002-2012 годах) начался спад и в 2019 году рождаемость упала до самого низкого уровня за все годы независимости - 7,4 новорожденных на тысячу человек населения. При этом смертность почти вдвое больше.

Указано, что представители Минздрава поддержали создание национальной программы репродуктивного здоровья.