Допомога при пологах та новонародженим: у МОЗ розповіли, як зростуть тарифи

"У цьому році ми збільшили тариф на надання допомоги при пологах. Тариф визначається як ставка на пролікований випадок і становить 10 382 гривні", - сказано у повідомленні.

Вказано, що в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений.

У НСЗУ зазначають, що за допомогу дітям, які народились масою тіла до 1500 г, у 2020 році встановили найвищий тариф - 98 з половиною тис. грн. У першому кварталі 2021 року цей тариф зберігається, а з 1 квітня він зросте.

"Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках визначається як ставка на пролікований випадок та становить 113 725 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла до 1 500 грамів та 25 115 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше", - вказано у повідомленні.