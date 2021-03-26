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Допомога при пологах та новонародженим: у МОЗ розповіли, як зростуть тарифи

Автор: Юлія Струк

У Національній службі здоров'я розповіли, як зростуть тарифи за надання допомоги при пологах та новонародженим. У Програмі медичних гарантій-2021 охорона материнства і дитинства залишаться пріоритетними напрямками.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"У цьому році ми збільшили тариф на надання допомоги при пологах. Тариф визначається як ставка на пролікований випадок і становить 10 382 гривні", - сказано у повідомленні.

Вказано, що в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений.

У НСЗУ зазначають, що за допомогу дітям, які народились масою тіла до 1500 г, у 2020 році встановили найвищий тариф - 98 з половиною тис. грн. У першому кварталі 2021 року цей тариф зберігається, а з 1 квітня він зросте.

"Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках визначається як ставка на пролікований випадок та становить 113 725 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла до 1 500 грамів та 25 115 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у НСЗУ повідомили, що на первинну меддопомогу українцям у 2021 році передбачили понад 20,6 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги". Тепер діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною меддопомогою.

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