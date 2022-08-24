Помощь ООН получат еще 70 тысяч украинцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине окажет помощь еще 70 тысячам украинцев. Выплаты являются дополнительной мерой социальной поддержки к имеющейся государственной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполітики.
По данным пресс-службы, помощь от УВКБ ООН в размере 2 220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев уже получили 140 тысяч человек.
"Особенно острой является потребность в помощи накануне зимнего сезона, обеспечении социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе, и др.)", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров сменил Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Переселенцы, которые не получили помощь на 2000-3000 гривен весной 2022 года, могут повторно подать заявки до 1 октября лично или по почте.
Кроме того, переселенцы и другие пострадавшие лица могут получить помощь по 2 220 гривен в месяц от международных организаций через портал єДопомога.