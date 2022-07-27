Помощь от международных организаций: как украинцам получить выплаты
Заявки на получение денег от международных организаций можно подать на платформе єДопомога. Министерство социальной политики предоставило ответы на самые распространенные вопросы относительно выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
1. Кто именно может рассчитывать на получение помощи от международных организаций, оставляя заявку через платформу єДопомога?
Для международных организаций приоритетными являются самые незащищенные слои населения, имеющие социальные статусы такие как: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц.
Заявку на платформе может оставить любой человек, а вот решение о выплатах и каким именно категориям населения помочь, принимают международные организации.
Со своей стороны Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о лице.
2. Есть пенсионеры среди этих категорий?
Но нужно обратить внимание, что запросы от международных организаций на реестры заявок, как правило, имеют несколько критериев. Например, это пенсионер + определенный регион или другая социальная категория. Так, например, в крайнем реестре, что было предоставлено в Миссию Международного Комитета Красного Креста в Украине, была указана информация по заявкам из перечня категорий, таких как: малообеспеченные семьи и лица с инвалидностью второй группы, которые зарегистрированы в определенных международной организацией территориях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области).
На платформе "єДопомога международная" в вкадке Условия оказания помощи есть вся необходимая информация по организациям, которые оказывают помощь и кому именно они ее оказывают https://aid.edopomoga.gov.ua/terms
3. Сколько средств уже получили и сколько предусмотрено в рамках этой помощи?
Минсоцполитики получает информацию о фактическом получении денег людьми от международных организаций не сразу, так как у международных организаций, также, есть свои внутренние процессы, согласования, перечисления и тому подобное.
В целом, согласно достигнутым договоренностям вместе с международными организациями реализуются проекты о дополнительных выплатам наиболее уязвимым категориям населения для более 2 млн человек с общей суммой выплат более 10 млрд гривен. Сейчас в реестрах передана информация для выплаты 189 428 людям, заполнившим заявку через платформу "єДопомога международная". А также Минсоцполитики были переданы списки лиц, подпадающих под категории, указанные в меморандумах, с информацией по 780 722 лицам.
4. Что нужно сделать, чтобы получить помощь?
Нужно зайти на платформу єДопомога по адресу edopomoga.gov.ua. Выбрать направление "Выплаты от международных организаций" и далее заполнить заявку.
Нужно внимательно заполнять номер телефона, IBAN, ИНН (РНОКПП) и паспортные данные. Важно также то, что только один из родителей может подать информацию о детях в своем заявлении, не нужно в каждую заявку их включать, поскольку будут дубли и ошибка.
"Напоминаем, IBAN не является обязательным условием для выплаты, ведь некоторыми меморандумами предусмотрена возможность получения денежного перевода", - говорится в сообщении.
Напомним, с мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.
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