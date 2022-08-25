Помощь льготникам будет предоставляться по месту фактического проживания: решение Кабмина

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В реестр будут включать данные о фактическом месте пребывания льготника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2022 г. № 938 .

В случае отсутствия справок составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания лица по форме, утвержденной Минсоцполитики, который составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.

Документами, подтверждающими фактическое место проживания льготника, является справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица и другой официальный документ, который подтверждает фактическое место проживания льготника.

Напомним, Кабинет министров изменил Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Переселенцы, которые не получили помощь на 2000-3000 гривен весной 2022 года, могут повторно подать заявки до 1 октября лично или по почте.

Кроме того, переселенцы и другие пострадавшие лица могут получить помощь по 2 220 гривен в месяц от международных организаций через портал єДопомога.