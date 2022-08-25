RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомога пільговикам надаватиметься за місцем фактичного проживання: рішення уряду

Фото: пільговики будуть отримувати допомогу за місцем фактичного проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До реєстру включатимуть дані про фактичне місце перебування пільговика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 серпня 2022 р. № 938.

Рішенням уряду замінене "зареєстроване місце проживання" пільговика на "задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)" пільговика.

Документами, що підтверджують фактичне місце проживання пільговика, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

У разі відсутності довідок складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Переселенці, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року, можуть повторно подати заявки до 1 жовтня особисто або поштою.

Крім того, переселенці та інші постраждалі особи можуть отримати допомогу по 2 220 гривень на місяць від міжнародних організацій через портал єДопомога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України