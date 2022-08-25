Помощь льготникам будет предоставляться по месту фактического проживания: решение Кабмина
Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В реестр будут включать данные о фактическом месте пребывания льготника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2022 г. № 938.
Решением правительства заменено "зарегистрированное место проживания льготника на "задекларированное (зарегистрированное) место проживания (пребывания)" льготника.
Документами, подтверждающими фактическое место проживания льготника, является справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица и другой официальный документ, который подтверждает фактическое место проживания льготника.
В случае отсутствия справок составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания лица по форме, утвержденной Минсоцполитики, который составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.
Напомним, Кабинет министров изменил Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Переселенцы, которые не получили помощь на 2000-3000 гривен весной 2022 года, могут повторно подать заявки до 1 октября лично или по почте.
Кроме того, переселенцы и другие пострадавшие лица могут получить помощь по 2 220 гривен в месяц от международных организаций через портал єДопомога.