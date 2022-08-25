Допомога пільговикам надаватиметься за місцем фактичного проживання: рішення уряду

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До реєстру включатимуть дані про фактичне місце перебування пільговика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 серпня 2022 р. № 938 .

Рішенням уряду замінене "зареєстроване місце проживання" пільговика на "задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)" пільговика.

Документами, що підтверджують фактичне місце проживання пільговика, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

У разі відсутності довідок складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.