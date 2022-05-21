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"Помощь" от "Единой России". Оккупанты вывезли медицинское оборудование Мариуполя в Донецк

Фото: оккупанты вывезли медицинское оборудование Мариуполя в Донецк (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные похитили медицинское оборудование Мариуполя. Отвезли его в Донецк в качестве "помощи" от партии "Единая Россия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, оккупанты похитили оборудование из 1 и 2 городской больницы Мариуполя. После этого, они отвезли его в клинику Калинина в Донецке.

"Как благотворительная помощь "Единой России". Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов",- пишет советник мэра Мариуполя.

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