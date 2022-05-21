"Допомога" від "Єдиної Росії". Окупанти вивезли медичне обладнання Маріуполя до Донецька

Російські військові викрали медичне обладнання Маріуполя. Відвезли його до Донецька в якості "допомоги" від партії "Єдина Росія".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як відзначив Андрющенко, окупанти викрали обладнання з 1 та 2 міської лікарні Маріуполя. Після цього, вони відвезли його до клініки Калініна в Донецьку.

"Як благодійна допомога "Єдиної Росії". Тепер в Донецьку нова сучасна хірургія завдяки українським платникам податків. Вкрасти, а потім видати вкрадене за благодійність. Просто Росія. Без здивувань та сюрпризів", - пише радник мера Маріуполя.