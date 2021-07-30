UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Помогут тушить горящие леса. В Турцию прилетели пожарные самолеты Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Два пожарных самолета ГСЧС Украины прилетели в Турцию для помощи в тушении горящих лесов. Они взлетели из Одессы и приземлились в турецком аэропорту "Газипаша Алания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи города Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир", - говорится в сообщении.

На помощь турецким пожарным Украина направила два самолета Ан-32П с группой обеспечения. Экипажи этих машин - опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Отмечается, что самолеты вылетели из Одессы 15:08 и в 17:53 приземлились в аэропорту "Газипаша Алания".

По данным ГСЧС, всего к тушению лесных пожаров в Турции, которые осложняет сильный ветер и жаркая погода, привлечено более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

Фото: два пожарных самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для тушения горящих лесов (dsns.gov.ua)

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь в ликвидации лесных пожаров.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожарГСЧССамолет