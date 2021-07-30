Допоможуть гасити палаючі ліси. До Туреччини прилетіли пожежні літаки України

"30 Липня два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння вогнищ лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) і поширилися на територію провінцій Стамбул, Кайсері, Коджаелі, Адана, Стамбул і Ізмір", - йдеться в повідомленні.

На допомогу турецьким пожежникам Україна направила два літаки Ан-32П з групою забезпечення. Екіпажі цих машин - досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж в Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Відзначається, що літаки вилетіли з Одеси 15:08 і о 17:53 приземлилися в аеропорту "Газіпаша Аланія".

За даними ДСНС, всього до гасіння лісових пожеж у Туреччині, які ускладнює сильний вітер та спекотна погода, залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Фото: два пожежні літаки ДСНС України прибули до Туреччини для гасіння палаючих лісів (dsns.gov.ua)