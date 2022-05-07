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Помогли сорвать атаку на Киев. Тихановская рассказала о роли белорусских партизан в войне

Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Белорусские диверсанты отыграли существенную роль в том, чтобы войскам РФ не удалось реализовать свои планы по захвату Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

“С начала войны России против Украины белорусские партизаны совершили 80 диверсий на железной дороге, по которой осуществлялось снабжение российских войск, прежде чем они были оттеснены из северной Украины. Также активисты предоставляют Украине разведывательные данные о перемещении войск и о запусках ракет”, - рассказала она.

При этом Тихановская отметила, что 86% населения РБ не поддерживают войну, которую развязала РФ.

По ее мнению, судьба Украины и Беларуси взаимосвязана, и победа Украины поможет Беларуси освободиться от авторитарного правления Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что буквально с первых дней вторжения в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли работники железной дороги, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности. Именно благодаря их действиям в течение нескольких дней цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов была полностью парализована.

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