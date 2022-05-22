Помогла "птичка" пограничников. ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пресекли очередную попытку российской армии форсировать реку Северский Донец. Обнаружить переправу помогли украинские пограничники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Построенную российскими войсками понтонную переправу через Северский Донец обнаружили аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Полученная информация была передана артиллеристам ВСУ. Они нанесли удар по переправе, уничтожив мост вместе с танком, который в этот момент на нем находился.
Скопившаяся на противоположном берегу живая сила и техника противника попытались скрыться. Найти их помог беспилотник пограничников. В результате еще одного артиллерийского удара оккупанты потеряли несколько единиц техники и личного состава.
Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая, украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника.
Отметим, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что после нескольких неудачных попыток российские войска боятся форсировать Северский Донец.
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