Помогите выгнать россиян. Зеленский обратился к украинцам в оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях помочь ВСУ выгнать российских военных с нашей земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.
Президент подчеркнул, что побег россиян с территории Украины - это вопрос времени и напомнил их провальные попытки оккупации севера страны и острова Змеиный.
"Они (оккупанты - ред.) уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма. И каждый, кто может этому помочь, должен помочь. Если вы владеете любой важной информацией о враге, то сообщайте о ней безопасным для себя способом нашим спецслужбам, военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам, сообщайте и об этом", - заявил Зеленский.
При этом он добавил, что украинцам необходимо помогать друг другу на оккупированных территориях, а особенно тем людям, которые остались одни или без связей.
"Поддерживайте их, рассказывайте о борьбе или возможности эвакуации", - призвал президент.
Напомним, ранее стало известно, что количество декупированных населенных пунктов Украины уже "перевалило" за тысячу.
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