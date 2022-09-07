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Помогают оккупантам в Запорожской области: СБУ обнаружила четырех коллаборантов

Фото: Помогают оккупантам в Запорожской области СБУ обнаружила четырех коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрениях четырем лицам, которые заняли "должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной прокуратуры.

По данным следователей, два человека летом получили предложения возглавить "районные отделы милиции" в оккупированных Днепрорудном и Большой Белозерке.

Также правоохранители обнаружили женщину, которая заняла "должность" главы фейковой администрации оккупированной Кирилловки. Житель Бердянска, ранее работавший в районных электросетях, решил стать "главой" села Андреевка.

"Четырем лицам прокурорами Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуроры направили в суд дело в отношении псевдоправоохранителя, который был "заместителем начальника главного управления" в "народной милиции Таврической губернии".

Напомним, что СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Запорожской области.

Также, СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Запорожской области. Подавляющее большинство из них в обмен на лояльность к врагу получило фейковые должности в оккупационной "власти".

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