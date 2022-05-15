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Восстанавливал сообщение между "ДНР" и Россией: должностному лицу УЗ сообщено о подозрении

Фото: офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении должностному лицу "Укрзализныци". Мужчина помогал восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця" перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись на предложение оккупационных властей РФ, он занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта "ДНР", - пишет пресс-служба.

Находясь на "должности", подозреваемый активно помогал оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины. Он контролировал проведение ремонтных работ на территории станции, которая была повреждена в результате боевых действий. Делал он это с целью ускорения восстановления сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и Россией.

"Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины",- добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 14 мая, подозрение в госизмене было объявлено заместителю начальника Купянского районного отдела полиции. Женщина добровольно сотрудничала с оккупантами.

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