Восстанавливал сообщение между "ДНР" и Россией: должностному лицу УЗ сообщено о подозрении

"По данным следствия, в марте 2022 года начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця" перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись на предложение оккупационных властей РФ, он занял аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта "ДНР", - пишет пресс-служба.

Находясь на "должности", подозреваемый активно помогал оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины. Он контролировал проведение ремонтных работ на территории станции, которая была повреждена в результате боевых действий. Делал он это с целью ускорения восстановления сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и Россией.

"Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины",- добавляет пресс-служба.