Помогал убивать офицеров Нацгвардии. Пограничника подозревают в госизмене
Пограничника в Ровенской области подозревают в государственной измене. Его завербовал офицер запаса ВС России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному информацию о высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины, по данным следствия - для их дальнейшей ликвидации", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры работнику пограничного отряда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Ранее так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене из-за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры. Он был депутатом городского совета, но перешел на сторону РФ.
Также заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции после подозрения в дезертирстве может дополнительно получить обвинения в предательстве Государственного бюро расследований.
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