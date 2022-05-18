ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Захват Россией Чернобыльской АЭС. Дезертира-чиновника проверяют на коллаборационизм

Новина українською →
Киевская область, Среда 18 мая 2022 15:49
Захват Россией Чернобыльской АЭС. Дезертира-чиновника проверяют на коллаборационизм Фото: Чиновник Чернобыльской АЭС мог сотрудничать с РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель генерального директора Чернобыльской атомной электростанции после подозрения в дезертирстве может дополнительно получить обвинения в предательстве Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГБР.

Еще в марте ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали чиновника станции. Он самовольно покинул рабочее место в условиях военного положения и скрывался на Закарпатье.

"Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля", – говорится в сообщении.

Кроме дезертирства, чиновник может получить подозрение в государственной измене. Правоохранители уже провели обыски в администрации Чернобыльской АЭС и у задержанного на дому, где изъяли документы и цифровые носители информации.

Напомним, что МАГАТЭ запланировало второй визит экспертов на Чернобыльскую АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР ЧАЭС госизмена
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины