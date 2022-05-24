Очередной коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

Так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Он был депутатом городского совета, но перешел на сторону РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

Депутат-предатель стал подозреваемым в производстве по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование ведется сотрудниками СБУ. "Подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности по выплате заработных плат, финансовых расчетов, закупке товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством "ДНР". Кроме этого, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей", – говорится в сообщении. Накануне законная мэрия Мариуполя опубликовала имена местных коллаборантов. В список попали 9 депутатов горсовета от ОПЗЖ.