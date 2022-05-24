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Очередной коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

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Мариуполь, Вторник 24 мая 2022 19:46
Очередной коллаборант из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене Фото: Блокпост в захваченном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Так называемый заместитель главы администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Он был депутатом городского совета, но перешел на сторону РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

Депутат-предатель стал подозреваемым в производстве по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Досудебное расследование ведется сотрудниками СБУ.

"Подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности по выплате заработных плат, финансовых расчетов, закупке товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством "ДНР". Кроме этого, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей", – говорится в сообщении.

Накануне законная мэрия Мариуполя опубликовала имена местных коллаборантов. В список попали 9 депутатов горсовета от ОПЗЖ.

Напомним, что в Мариуполе под завалами многоэтажки обнаружили 200 тел.

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Служба безопасности Украины Мариуполь Генеральная прокуратура Украины Донецкая область госизмена
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