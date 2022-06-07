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Допомогав вбивати офіцерів Нацгардії. Прикордонника підозрюють у держзраді

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 12:25
Допомогав вбивати офіцерів Нацгардії. Прикордонника підозрюють у держзраді Фото: прикордонника в Рівненській області підозрюють у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонника в Рівненській області підозрюють у державній зраді. Його завербував офіцер запасу ЗС Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому екс-військовому інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їх подальшої ліквідації", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Допомогав вбивати офіцерів Нацгардії. Прикордонника підозрюють у держзраді

Раніше так званий заступник голови адміністрації Маріуполя отримав підозру в державній зраді за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Він був депутатом міської ради, але перейшов на бік РФ.

Також заступник генерального директора Чорнобильської атомної електростанції після підозри у дезертирстві може додатково отримати звинувачення у зраді Державного бюро розслідувань.

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держзрада
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