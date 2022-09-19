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Допомагав приховувати злочини окупантів: у Куп’янську затримали "комунальника"

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Куп'янськ, Понеділок 19 вересня 2022 16:10
Допомагав приховувати злочини окупантів: у Куп’янську затримали "комунальника" Фото: Допомагав приховувати злочини окупантів: у Куп’янську затримали "комунальника" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога та очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста" при окупаційній адміністрації держави-агресора", - йдеться у заяві.

Слідчі встановили, що чоловік повинен був займатись відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених росіянами злочинів.

Допомагав приховувати злочини окупантів: у Куп’янську затримали &quot;комунальника&quot;Чоловіка вже затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що у Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримала СБУ.

Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

Раніше, правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.

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