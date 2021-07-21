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Помогал РФ во время оккупации Крыма: экс-помощнику командира сообщили о подозрении

Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении экс-помощнику командира Керченского отряда морской охраны, который в 2014 году оказывал оккупантам беспрепятственный доступ к военной части полуострова. Во время оккупации, чиновник приказал личному составу сдать оружие в комнаты хранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крыма и г. Севастополя.

Согласно данным следствия, бывший помощник командира Керченского отряда морской охраны, используя свое влияние на украинских военнослужащих и игнорируя утвержденный план реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации - дал приказ сложить оружие к комнатам хранения.

"Таким образом, подозреваемый оказал помощь представителям государства-оккупанта в беспрепятственном доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины", - отмечает пресс-служба прокуратуры.

В частности, имея доступ к личным данным военнослужащих, злоумышленник помогал Российской Федерации в предоставлении гражданства работникам Керченского отряда морской охраны и последующей их передачи представителям спецслужб агрессора.

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КрымоккупацияРоссийская Федерация