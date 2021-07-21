Допомагав РФ під час окупації Криму: екс-помічнику командира повідомили про підозру

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру екс-помічнику командира Керченського загону морської охорони, який у 2014 році надавав окупантам безперешкодний доступ до військової частини півострова. Під час окупації, посадовець надав наказ особовому складу здати зброю до кімнат зберігання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму та м. Севастополя.
Згідно з даними слідства, колишній помічник командира Керченського загону морської охорони, використовуючи свій вплив на українських військовослужбовців й ігноруючи затверджений план реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації - надав наказ скласти зброю до кімнат зберігання.
"Таким чином, підозрюваний надав допомогу представникам держави-окупанта у безперешкодному доступі до військової частини №1472 Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України", - відзначає пресслужба прокуратури.
Зокрема, маючи доступ до особистих даних військовослужбовців, зловмисник допомагав Російській Федерації у наданні громадянства працівникам Керченського загону морської охорони й подальшої їх передачі представникам спецслужб агресора.