Помогает ли Китай России в войне против Украины: ответ МИД

Он отметил, что Пекин не помогает ни Украине, ни России.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так жаждет Россия, Китай придерживается нейтралитета", - сказал министр.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай надавить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет возможности напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.

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