Мы помогаем армии защитить суверенитет и победить в этой войне, - Ахметов

"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", - завил Ринат Ахметов.

Он также отметил, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и поселки.

"Безусловно. Россия - страна-агрессор, а Путин - военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", - отметил бизнесмен.

Ринат Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны любые контакты.

"Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", - подчеркнул Ахметов.