Ми допомагаємо армії захистити суверенітет і перемогти в цій війні, - Ахметов

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни і перемогти, а українцям вижити і вистояти", - завив Рінат Ахметов.

Він також зазначив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста і селища.

"Безумовно. Росія - країна-агресор, а Путін - військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", - зазначив бізнесмен.

Рінат Ахметов повідомив, що зараз з країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти.

"Зараз у нас там немає ніяких інтересів і активів", - підкреслив Ахметов.