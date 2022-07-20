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Помог россиянам перебросить технику из Крыма: разоблачен чиновник-коллаборант

Фото: СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности разоблачила чиновника-коллаборанта в Херсонской области. Он помогал российским оккупантам перебрасывать бронетехнику в регион из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, речь идет о преступных действиях заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации.

"Чиновник добровольно согласился сотрудничать с врагом. За это агрессоры назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют в СБУ, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей "Партии регионов", которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого "Старобельского района ЛНР".

Напомним, ранее вспыхнул скандал относительно того, что перед полномасштабным российским вторжением в Украину минные поля на прилегающей к оккупированному Крыму территории были разминированы.

Впоследствии власти Херсонской области опровергли эту информацию и заявили, что размещение этих полей предатели "слили" оккупантам, что дало врагу быстро продвинуться в сторону региона.

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Служба безопасности УкраиныХерсонская область