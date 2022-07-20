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Поміг росіянам перекинути техніку з Криму: викрито чиновника-колаборанта

Фото: СБУ викрила чиновника-колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки викрила чиновника-колаборанта в Херсонській області. Він допомагав російським окупантам перекидати бронетехніку до регіону з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними відомства, мова йде про злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації.

"Чиновник добровільно погодився співпрацювати з ворогом. За це агресори призначили його керівником так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають в СБУ, в Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників "Партії регіонів", які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району ЛНР".

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал щодо того, що перед повномасштабним російським вторгненням в Україну мінні поля на прилеглій до окупованого Криму території були розміновані.

Згодом влада Херсонської області спростувала цю інформацію та заявила, що розміщення цих полів зрадники "злили" окупантам, що дало ворогу швидко просунутися в бік регіону.

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Служба безпеки УкраїниХерсонская область