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Помочь украинской армии теперь можно через Укрпочту: открыты спецсчета

Автор: Наталья Скороход

Укрпочта начала принимать платежи для помощи украинской армии во время войны с Россией на спецсчет, который создан для этого Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как известно, Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Теперь пересылать деньги на спецсчет, созданный Нацбанком можно через отделения Укрпочты. Комиссию за пересылку средств брать не будут.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Напомним, что переслать помощь украинским войскам можно в криптовалюте. Об этом рассказал Федоров.

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УкрпочтаВторжение России в УкраинуВооруженные силы Украины