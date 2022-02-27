Помочь украинской армии теперь можно через Укрпочту: открыты спецсчета

Как известно, Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Теперь пересылать деньги на спецсчет, созданный Нацбанком можно через отделения Укрпочты. Комиссию за пересылку средств брать не будут.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708