Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту: відкриті спецрахунки

Як відомо, Національний банк України прийняв рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Тепер пересилати гроші на спецрахунок, створений Нацбанком можна через відділення Укрпошти. Комісію за пересилання коштів брати не будуть.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708