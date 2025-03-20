З помітним ростом: скільки автомобілів купили у світі за лютий

У лютому 2025 року світовий авторинок виріс на вісім відсотків. Глобальні продажі нових легкових авто та комерційних машин склали 6 565 191 одиницю, що на 8,3 відсотка більше, ніж у тому ж місяці 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Однак у порівнянні з січнем 2025 року продажі знизилися: тоді було реалізовано 6 782 098 машин. Найпомітнішим зростанням у річному порівнянні відзначився Китай.

Китай залишається найбільшим авторинком планети. У лютому там продали 1 626 137 автомобілів, що на 36 відсотків більше, ніж за останній зимовий місяць 2024 року. Але й китайський ринок помітно просів до січня 2025-го, коли було реалізовано 1 963 464 машини.

Лютневий результат США – 1 230 461 машина, що на 1,8 відсотка менше показника лютого 2024 року. У Західній Європі попит знизився на 4,4 відсотка, до 974 698 одиниць, у Східній – на 10,6 відсотка, до 310 727 штук.

Так, дилери продали 213 842 автомобіля в Південній Америці (+19,6 відсотка), 405 663 машини в Японії (18,7 відсотка), 130 926 – в Південній Кореї (14,8 відсотка) і 115 080 – в Канаді. Загалом за підсумками двох перших місяців 2025 року по всьому світу було продано 13 328 826 автомобілів – на 4,6 відсотка більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше аналітичне агентство Focus2move, яке досліджує ринки 159 країн світу, склало список найуспішніших автовиробників. Першість впевнено утримує Toyota.