Названі найбільш популярні автомобільні марки світу: опубліковано новий рейтинг

У січні нинішнього року їй вдалося поставити по всьому світу 706 544 авто і зайняти 10,8-відсоткову частку глобального авторинку. При цьому попит на Toyota впав на 6,6 відсотка порівняно з січнем 2024 року.

Друге місце з великим відривом займає Volkswagen, результат якого – 395 777 автомобілів за січень. Продаж за рік упав на 4,3 відсотка. Замикає трійку лідерів Honda з 277 991 реалізованими авто і з найпомітнішим падінням попиту – одразу на 22,5 відсотка. Інтерес до Honda стрімко падає у Китаї – на найбільшому авторинку світу, де все більше мешканців обирають зелену енергію.

Четвертим у січні став Ford, піднявшись на одну позицію, хоч і втративши 5,4 відсотка покупців. Американський виробник продав 270 437 машин. П'яте місце дісталося Hyundai з 263 208 проданими автомобілями (-9,8 відсотка).

Далі йдуть Nissan (226 543 одиниці, -14,1 відсотка), Kia (219 302, -3,7 відсотка), Chevrolet (213 008, -5,5 відсотка) і BYD (208 713, -4,7 відсотка). На 10-му місці цього разу розташувалася Geely зі 190 557 реалізованими автомобілями. Китайська марка наростила продажі на 26,5 відсотка, піднявшись у рейтингу одразу на чотири позиції.