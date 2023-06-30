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Помітних змін на полі бою після заколоту Пригожина не відбулося, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Заколот бойовиків ПВК "Вагнера" та їх ватажка Євгенія Пригожина не приніс помітних змін на полі бою. До бунту "вагнерівці" вже покинули лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Залужного, війська Пригожина залишили лінію фронту після того, як місяця тому заявили про взяття Бахмута. Тому через бунт "вагнерівців" у Росії помітних змін на полі бою не відбулося.

"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь", - заявив головнокомандувач Збройних сил України.

Видання нагадало, що після невдалого заколоту Пригожина частина його найманців буде перекинута у Білорусь. Журналісти запитали Залужного, чи доведеться українським військовим розглянути нову загрозу з північного кордону.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться... Наше завдання - підготуватися до найгірших і найможливіших сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - сказав він.

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, минулими вихідними ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував влаштувати заколот у Росії. Його найманці вирушили на Москву, проте дістатися до неї так і не змогли.

Після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком ватажок "вагнерівців" заявив, що розвертає свої війська, а сам нібито їде до Білорусі.

Втім, поки немає офіційного підтвердження, що сам Пригожин, як і частина "вагнерівців", перебувають у Білорусі.

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