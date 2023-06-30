Заметных изменений на поле боя после мятежа Пригожина не произошло, - Залужный

По словам Залужного, войска Пригожина покинули линию фронта после того, как месяц назад заявили о взятии Бахмута. Поэтому из-за бунта "вагнеровцев" в России заметных изменений на поле боя не произошло.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь", - заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Издание напомнило, что после неудачного мятежа Пригожина часть его наемников будет переброшена в Беларусь. Журналисты спросили Залужного, придется ли украинским военным рассмотреть новую угрозу с северной границы.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится... Наша задача - подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - сказал он.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в минувшие выходные главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался устроить мятеж в России. Его наемники отправились на Москву, однако добраться до нее так и не смогли.

После переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко глава "вагнеровцев" заявил, что разворачивает свои войска, а сам якобы едет в Беларусь.

Впрочем, пока нет официального подтверждения, что сам Пригожин, как и часть "вагнеровцев", находятся в Беларуси.

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