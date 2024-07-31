Помірна спека та без дощів: прогноз погоди на перший день серпня

Завтра вночі температура в Україні знизиться до комфортних +12 до +18 градусів. Вдень погода буде значно теплішою, із температурою в межах +26 до +30 градусів у більшості регіонів.

У пʼятницю, 2 серпня, суттєвих змін у погоді не передбачається, і температура залишиться стабільною.

Однак у суботу, 3 серпня, в Україні очікується збільшення кількості дощів. Найбільше опадів випаде на захід, північ, частково на центр і, ймовірно, на Одещину. Температура повітря знизиться до +22 градусів, за винятком півдня та південного сходу, де залишиться тепліше.

Погода у Києві

У столиці України з 1 по 2 серпня очікується комфортна погода. Дні будуть сухими та сонячними, температура повітря коливатиметься в межах +28 до +30 градусів. Атмосфера буде помірно теплою, без значних перепадів температур.

У суботу, 3 серпня, погода в Києві зазнає змін. Очікується короткочасне похолодання: температура знизиться до +22 градусів. Крім того, можливі дощі.