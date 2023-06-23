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Помірна хмарність на півдні й дощі на решті територій України: прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 23 червня 2023 14:55
Помірна хмарність на півдні й дощі на решті територій України: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на 24 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні України очікується мінлива хмарність, температура повітря досягатиме +30 градусів. На решті територій можливі короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі. На решті території країни вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується західний, північно-західний. Його швидкість досягатиме 10 м/c.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +21 до +25 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +26 до +39 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +22 вночі й від +28 до +33 вдень;
  • на сході коливатиметься від +16 до +21 вночі й від +27 до +31 вдень.

Помірна хмарність на півдні й дощі на решті територій України: прогноз погоди на завтра

Фото: прогноз погоди на 24 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +28 до +30 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 20 червня у Києві та області була сильна злива з грозою. Внаслідок влучання блискавки у житловий будинок під столицею - спалахнула пожежа.

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