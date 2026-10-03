Помилковий переказ на чужу картку: чи зобов'язує закон повертати кошти

Коли гроші потрібно повернути

За словами юриста, кошти, які помилково надійшли на чужий картковий рахунок, отримувач зобов’язаний повернути потерпілому відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.

Крім того, людина, яка без достатньої правової підстави отримала чужі гроші, має сплатити проценти за користування ними. Це передбачають статті 536 та 1214 Цивільного кодексу України.

Водночас закон визначає випадки, коли отримані кошти не підлягають поверненню.

Які виплати не повертають

Стаття 1215 Цивільного кодексу України передбачає, що за певних умов не потрібно повертати:

заробітну плату та платежі, що прирівнюються до неї;

пенсії;

допомоги;

стипендії;

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;

аліменти;

інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування.

Це правило діє, якщо виплату провели добровільно, платник не припустився рахункової помилки, а отримувач діяв добросовісно.

Що каже судова практика

Судова практика також розглядає помилкові перекази на чужі карткові рахунки як майно, набуте без достатньої правової підстави.

Наприклад, рішенням Подільського районного суду Києва від 30 квітня 2025 року у справі №758/12843/24 було задоволено позов людини, яка помилково переказала гроші на картковий рахунок іншої особи.

Суд постановив стягнути з отримувача 20 000 гривень.