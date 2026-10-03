Помилковий переказ на чужу картку: чи зобов'язує закон повертати кошти

Якщо людина випадково переказала гроші на чужу банківську картку, отримувач не може просто залишити їх собі. Такі кошти вважають майном, набутим без достатньої правової підстави, і їх потрібно повернути.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.
За словами юриста, кошти, які помилково надійшли на чужий картковий рахунок, отримувач зобов’язаний повернути потерпілому відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.
Крім того, людина, яка без достатньої правової підстави отримала чужі гроші, має сплатити проценти за користування ними. Це передбачають статті 536 та 1214 Цивільного кодексу України.
Водночас закон визначає випадки, коли отримані кошти не підлягають поверненню.
Стаття 1215 Цивільного кодексу України передбачає, що за певних умов не потрібно повертати:
Це правило діє, якщо виплату провели добровільно, платник не припустився рахункової помилки, а отримувач діяв добросовісно.
Судова практика також розглядає помилкові перекази на чужі карткові рахунки як майно, набуте без достатньої правової підстави.
Наприклад, рішенням Подільського районного суду Києва від 30 квітня 2025 року у справі №758/12843/24 було задоволено позов людини, яка помилково переказала гроші на картковий рахунок іншої особи.
Суд постановив стягнути з отримувача 20 000 гривень.
Читайте також про те, що якщо шахраї з банківської картки списали гроші без підтвердження власника, то за законом банк має повернути кошти. Втім, для цього йому також треба встановити, що клієнт сам не сприяв шахрайству.
Раніше ми писали про те, що банк може затребувати пояснення, звідки у вас ці гроші, якщо ви їх кладете на картку. Якщо документів немає, платіж можуть заблокувати, навіть коли це невелика сума.