Ошибочный перевод на чужую карточку: обязывает ли закон возвращать средства

Когда деньги нужно вернуть

По словам юриста, средства, ошибочно поступившие на чужой карточный счет, получатель обязан вернуть потерпевшему в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.

Кроме того, человек, который без достаточного правового основания получил чужие деньги, должен уплатить проценты за пользование ими. Это предусматривают статьи 536 и 1214 Гражданского кодекса Украины.

В то же время, закон определяет случаи, когда полученные средства не подлежат возврату.

Какие выплаты не возвращают

Статья 1215 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что при определенных условиях не следует возвращать:

заработную плату и приравниваемые к ней платежи;

пенсии;

помощи;

стипендии;

возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью;

алименты;

другие денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию.

Это правило действует, если выплату провели добровольно, плательщик не допустил счетную ошибку, а получатель действовал добросовестно.

Что говорит судебная практика

Судебная практика также рассматривает ошибочные переводы на чужие карточные счета как имущество, приобретенное без достаточного правового основания.

Например, решением Подольского районного суда Киева от 30 апреля 2025 года по делу №758/12843/24 был удовлетворен иск человека, ошибочно переведшего деньги на карточный счет другого лица.

Суд постановил взыскать с получателя 20 000 гривен.