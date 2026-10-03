Ошибочный перевод на чужую карточку: обязывает ли закон возвращать средства

Если человек случайно перевел деньги на чужую банковскую карту, получатель не может просто оставить их себе. Такие средства считаются имуществом, приобретенным без достаточного правового основания, и их нужно вернуть.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.
По словам юриста, средства, ошибочно поступившие на чужой карточный счет, получатель обязан вернуть потерпевшему в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.
Кроме того, человек, который без достаточного правового основания получил чужие деньги, должен уплатить проценты за пользование ими. Это предусматривают статьи 536 и 1214 Гражданского кодекса Украины.
В то же время, закон определяет случаи, когда полученные средства не подлежат возврату.
Статья 1215 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что при определенных условиях не следует возвращать:
Это правило действует, если выплату провели добровольно, плательщик не допустил счетную ошибку, а получатель действовал добросовестно.
Судебная практика также рассматривает ошибочные переводы на чужие карточные счета как имущество, приобретенное без достаточного правового основания.
Например, решением Подольского районного суда Киева от 30 апреля 2025 года по делу №758/12843/24 был удовлетворен иск человека, ошибочно переведшего деньги на карточный счет другого лица.
Суд постановил взыскать с получателя 20 000 гривен.
Читайте также о том, что если мошенники по банковской карточке списали деньги без подтверждения собственника, то по закону банк должен вернуть средства. Впрочем, для этого ему нужно установить, что клиент сам не способствовал мошенничеству.
Раньше мы писали о том, что банк может потребовать объяснения, откуда у вас эти деньги, если вы их кладете на карту. Если документов нет, платеж может быть заблокирован, даже если это небольшая сумма.