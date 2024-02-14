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Помилкова оплата платіжок за газ. Чи можна повернути кошти і як це зробити

Ілюстративне фото: газ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Іноді споживачам газу в Україні змінюють оператора ГРМ. Однак разом з цим змінюються і реквізити для оплати комунальних послуг, зокрема через це оплата може відбуватись на не діючий рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газмережі".

Через зміну реквізитів часто виникає заборгованість по оплатах рахунків за розподіл газу. Однак помилково сплачені кошти нікуди не зникають, вони залишаються на рахунку попереднього надавача послуг і їх можна повернути.

Щоб їх повернути необхідно підготувати пакет документів:

  • заяву на повернення коштів,
  • копію паспорта (1-6 сторінки),
  • копію ідентифікаційного коду,
  • довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку),
  • копії квитанцій на суму переплати.

Потім з цими документами потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Лише після цього кошти будуть повернені на банківські рахунки клієнтів.

Субсидія в Україні

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

У Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

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