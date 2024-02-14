Помилкова оплата платіжок за газ. Чи можна повернути кошти і як це зробити

Іноді споживачам газу в Україні змінюють оператора ГРМ. Однак разом з цим змінюються і реквізити для оплати комунальних послуг, зокрема через це оплата може відбуватись на не діючий рахунок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газмережі".
Через зміну реквізитів часто виникає заборгованість по оплатах рахунків за розподіл газу. Однак помилково сплачені кошти нікуди не зникають, вони залишаються на рахунку попереднього надавача послуг і їх можна повернути.
Щоб їх повернути необхідно підготувати пакет документів:
Потім з цими документами потрібно звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Лише після цього кошти будуть повернені на банківські рахунки клієнтів.
Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.
Крім того, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.
У Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.
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