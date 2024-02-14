RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ошибочная оплата платежей за газ. Можно ли вернуть деньги и как это сделать

Иллюстративное фото: газ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Иногда потребителям газа в Украине сменяют оператора ГРМ. Однако вместе с этим меняются и реквизиты для оплаты коммунальных услуг, в частности, из-за этого оплата может происходить на недействующий счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газсети".

Из-за смены реквизитов часто возникает задолженность по оплатам счетов за распределение газа. Однако ошибочно уплаченные средства никуда не исчезают, они остаются на счете предыдущего поставщика услуг и их можно вернуть.

Чтобы их вернуть, необходимо подготовить пакет документов:

  • заявление на возврат средств,
  • копию паспорта (1-6 страницы),
  • копию идентификационного кода,
  • справку из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета),
  • копии квитанций на сумму переплаты.

Затем с этими документами следует обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов. Только после этого денежные средства будут возвращены на банковские счета клиентов.

Субсидия в Украине

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

В Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Услуги ЖКХГазКоммунальные платежи