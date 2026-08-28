Помилка у трудовій книжці: юристка розповіла, як не втратити пільгову пенсію

Помилка в трудовій книжці не завжди означає, що людина втрачає право на пільгову пенсію. Довести пільговий стаж можна навіть без потрібних записів у документах.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона.

Головне Якщо підприємство ліквідоване, а документів немає, стаж можна довести показаннями свідків.

Стаж можна підтвердити уточнюючою довідкою підприємства або довідкою ОК-5.

Помилка в оформленні трудової книжки не означає автоматичну втрату права на пільговий стаж.

Чому Пенсійний фонд відмовляється зараховувати пільговий стаж

За словами юриста, Пенсійний фонд може не зарахувати період роботи, якщо в трудовій книжці є одна з таких проблем:

назва посади не відповідає назві у Списку;

відсутній запис про атестацію робочих місць;

немає номера наказу;

є неточність у даті;

неправильно зазначена назва підприємства;

запис оформлений із порушеннями.

При цьому важливо розділяти дві речі - помилку в оформленні документа і відсутність самого права на пільговий стаж. Якщо людина фактично виконувала роботу, яка дає право на пільгову пенсію, цей факт можна підтвердити не лише трудовою книжкою.

Уточнююча довідка замість трудової книжки

"Якщо у трудовій книжці відсутні відомості, які визначають право особи на пенсію на пільгових умовах, спеціальний стаж може підтверджуватися уточнюючою довідкою підприємства, установи, організації або їх правонаступника", - зазначила Чмона.

Ця норма закріплена у пункті 20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637. Юрист підкреслила, що така довідка - це не просто підтвердження факту роботи на підприємстві. У ній має бути інформація, яка дозволяє встановити саме пільговий характер роботи, а саме:

періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу;

професія або посада;

характер виконуваної роботи;

відповідний розділ, підрозділ, пункт та найменування або номер Списку;

первинні документи, на підставі яких видана довідка.

Правильно оформлена уточнююча довідка має пояснити, чому конкретний період роботи конкретної людини потрібно зарахувати до пільгового стажу. За словами Чмони, це не спосіб замінити трудову книжку, а передбачений законодавством механізм підтвердження тих відомостей, яких у ній бракує.

Юристка нагадала, що Верховний Суд також звертав увагу - уточнюючі довідки потрібні саме тоді, коли в трудовій книжці немає відомостей, які визначають право на пільгову пенсію.

Довідка ОК-5 та дані персоніфікованого обліку

Ще одним важливим доказом у спорах щодо пільгового стажу юрист назвала довідку ОК-5. Вона формується на основі даних персоніфікованого обліку - звітності, яку подає роботодавець.

"Особливо важливо, що інформація про спеціальний стаж у Реєстрі застрахованих осіб не виникає автоматично лише на підставі заяви працівника", - пояснила Чмона.

За її словами, саме роботодавець, подаючи звітність на своїх працівників, зазначає коди спеціального стажу, які підтверджують право людини на пільгове пенсійне забезпечення. Ці відомості потрапляють до Реєстру застрахованих осіб, а потім відображаються в ОК-5.

Що робити, якщо підприємство ліквідоване

Складніша ситуація виникає тоді, коли підприємство, на якому людина працювала, вже ліквідоване, а потрібні документи не збереглися.

"Однак ліквідація підприємства сама по собі не є підставою для того, щоб людина втратила право на врахування відповідного періоду роботи при призначенні пенсії", - наголосила юрист.

Для таких випадків діє окремий порядок підтвердження стажу, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1.

"Коли документи про стаж відсутні через ліквідацію підприємства або з інших причин, стаж може підтверджуватися на підставі показань свідків у порядку та за умов, визначених законодавством", - розповіла Чмона.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що пенсіонери, які мають право одразу на кілька видів виплат, можуть самостійно обирати вигідніший варіант.