Ошибка в трудовой книжке: юрист рассказала, как не потерять льготную пенсию
Ошибка в трудовой книжке не всегда означает, что человек теряет право на льготную пенсию. Доказать льготный стаж можно даже без нужных записей в документах.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.
Главное
- Если предприятие ликвидировано, а документов нет, стаж можно доказать свидетельскими показаниями.
- Стаж может быть подтвержден уточняющей справкой предприятия или справкой ОК-5.
- Ошибка в оформлении трудовой книжки не означает автоматической утраты права на льготный стаж.
Почему Пенсионный фонд отказывается засчитывать льготный стаж
По словам юриста, Пенсионный фонд может не засчитать период работы, если в трудовой книжке есть одна из таких проблем:
- название должности не соответствует названию в Списке;
- отсутствует запись об аттестации рабочих мест;
- нет номера приказа;
- есть неточность в дате;
- неправильно указанное название предприятия;
- запись оформлена с нарушениями.
При этом важно разделять две вещи - ошибку в оформлении документа и отсутствие самого права на льготный стаж. Если человек фактически выполнял работу, дающую право на льготную пенсию, этот факт можно подтвердить не только трудовой книжкой.
Уточняющая справка вместо трудовой книги
"Если в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право человека на пенсию на льготных условиях, специальный стаж может подтверждаться уточняющей справкой предприятия, учреждения, организации или их правопреемника", - отметила Чмона.
Эта норма закреплена в пункте 20 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 г. № 637. Юрист подчеркнула, что такая справка - это не просто подтверждение факта работы на предприятии. В ней должна быть информация, позволяющая установить именно льготный характер работы, а именно:
- периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;
- профессия или должность;
- характер выполняемой работы;
- соответствующий раздел, подраздел, пункт и наименование или номер Списка;
- первичные документы, из которых выдана справка.
Правильно оформленная уточняющая справка должна объяснить, почему конкретный период работы конкретного человека следует отнести к льготному стажу. По словам Чмоны, это не способ заменить трудовую книжку, а предусмотренный законодательством механизм подтверждения недостающих в ней сведений.
Юрист напомнила, что Верховный Суд также обращал внимание - уточняющие справки нужны именно тогда, когда в трудовой книжке нет сведений, определяющих право на льготную пенсию.
Справка ОК-5 и данные персонифицированного учета
Еще одним важным доказательством споров относительно льготного стажа юрист назвала справку ОК-5. Она формируется на основе данных персонифицированного учета - отчетности, которую представляет работодатель.
"Особенно важно, что информация о специальном стаже в Реестре застрахованных лиц не возникает автоматически только на основании заявления работника", - пояснила Чмона.
По ее словам, именно работодатель, представляя отчетность на своих работников, отмечает коды специального стажа, подтверждающие право человека на льготное пенсионное обеспечение. Эти сведения попадают в Реестр застрахованных лиц, а затем отображаются в ОК-5.
Что делать, если предприятие ликвидировано
Более сложная ситуация возникает тогда, когда предприятие, на котором человек работал, уже ликвидировано, а нужные документы не сохранились.
"Однако ликвидация предприятия сама по себе не является основанием для того, чтобы человек потерял право на учет соответствующего периода работы при назначении пенсии", - подчеркнула юрист.
Для таких случаев действует отдельный порядок подтверждения стажа, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 № 18-1.
"Когда документы о стаже отсутствуют из-за ликвидации предприятия или по другим причинам, стаж может подтверждаться на основании свидетельских показаний в порядке и при условиях, определенных законодательством", - рассказала Чмона.
Между тем РБК-Украина сообщало, что пенсионеры, имеющие право сразу на несколько видов выплат, могут самостоятельно выбирать более выгодный вариант.
При необходимости это решение можно изменить, подав заявление лично в сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг.
Ранее также сообщалось, что благотворительная помощь официально зарегистрированных международных организаций не считается доходом и не влияет на пенсию или льготы, если подтверждены статусы донора и получателя.
Вместе с тем, отдельные программы помощи можно получить только при условии, что человек не получает выплат из других международных фондов.