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Ошибка в трудовой книжке: юрист рассказала, как не потерять льготную пенсию

06:30 28.08.2026 Пт
4 мин
Как подтвердить стаж, если в трудовой книжке ошибка?
aimg Елена Чупровская
Ошибка в трудовой книжке: юрист рассказала, как не потерять льготную пенсию Фото: Ошибка в трудовой книжке еще не означает потерю льготной пенсии (Getty Images)
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Ошибка в трудовой книжке не всегда означает, что человек теряет право на льготную пенсию. Доказать льготный стаж можно даже без нужных записей в документах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.

Главное

  • Если предприятие ликвидировано, а документов нет, стаж можно доказать свидетельскими показаниями.
  • Стаж может быть подтвержден уточняющей справкой предприятия или справкой ОК-5.
  • Ошибка в оформлении трудовой книжки не означает автоматической утраты права на льготный стаж.

Почему Пенсионный фонд отказывается засчитывать льготный стаж

По словам юриста, Пенсионный фонд может не засчитать период работы, если в трудовой книжке есть одна из таких проблем:

  • название должности не соответствует названию в Списке;
  • отсутствует запись об аттестации рабочих мест;
  • нет номера приказа;
  • есть неточность в дате;
  • неправильно указанное название предприятия;
  • запись оформлена с нарушениями.

При этом важно разделять две вещи - ошибку в оформлении документа и отсутствие самого права на льготный стаж. Если человек фактически выполнял работу, дающую право на льготную пенсию, этот факт можно подтвердить не только трудовой книжкой.

Уточняющая справка вместо трудовой книги

"Если в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право человека на пенсию на льготных условиях, специальный стаж может подтверждаться уточняющей справкой предприятия, учреждения, организации или их правопреемника", - отметила Чмона.

Эта норма закреплена в пункте 20 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 г. № 637. Юрист подчеркнула, что такая справка - это не просто подтверждение факта работы на предприятии. В ней должна быть информация, позволяющая установить именно льготный характер работы, а именно:

  • периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;
  • профессия или должность;
  • характер выполняемой работы;
  • соответствующий раздел, подраздел, пункт и наименование или номер Списка;
  • первичные документы, из которых выдана справка.

Правильно оформленная уточняющая справка должна объяснить, почему конкретный период работы конкретного человека следует отнести к льготному стажу. По словам Чмоны, это не способ заменить трудовую книжку, а предусмотренный законодательством механизм подтверждения недостающих в ней сведений.

Юрист напомнила, что Верховный Суд также обращал внимание - уточняющие справки нужны именно тогда, когда в трудовой книжке нет сведений, определяющих право на льготную пенсию.

Справка ОК-5 и данные персонифицированного учета

Еще одним важным доказательством споров относительно льготного стажа юрист назвала справку ОК-5. Она формируется на основе данных персонифицированного учета - отчетности, которую представляет работодатель.

"Особенно важно, что информация о специальном стаже в Реестре застрахованных лиц не возникает автоматически только на основании заявления работника", - пояснила Чмона.

По ее словам, именно работодатель, представляя отчетность на своих работников, отмечает коды специального стажа, подтверждающие право человека на льготное пенсионное обеспечение. Эти сведения попадают в Реестр застрахованных лиц, а затем отображаются в ОК-5.

Что делать, если предприятие ликвидировано

Более сложная ситуация возникает тогда, когда предприятие, на котором человек работал, уже ликвидировано, а нужные документы не сохранились.

"Однако ликвидация предприятия сама по себе не является основанием для того, чтобы человек потерял право на учет соответствующего периода работы при назначении пенсии", - подчеркнула юрист.

Для таких случаев действует отдельный порядок подтверждения стажа, утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 № 18-1.

"Когда документы о стаже отсутствуют из-за ликвидации предприятия или по другим причинам, стаж может подтверждаться на основании свидетельских показаний в порядке и при условиях, определенных законодательством", - рассказала Чмона.

Между тем РБК-Украина сообщало, что пенсионеры, имеющие право сразу на несколько видов выплат, могут самостоятельно выбирать более выгодный вариант.

При необходимости это решение можно изменить, подав заявление лично в сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг.

Ранее также сообщалось, что благотворительная помощь официально зарегистрированных международных организаций не считается доходом и не влияет на пенсию или льготы, если подтверждены статусы донора и получателя.

Вместе с тем, отдельные программы помощи можно получить только при условии, что человек не получает выплат из других международных фондов.

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