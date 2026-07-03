Помилка у трудовій книжці: що робити, якщо ПФУ не зараховує стаж

Якщо трудова книжка збереглася, але в ній помилка колишнього кадровика - Пенсійний фонд відмовляється зараховувати такий період. Втім, виправити ситуацію можна, навіть якщо підприємства давно немає.

Як це зробити, РБК-Україна розпитало адвокатку АО "EvrikaLaw" Ольгу Брус.

Чому Пенсійний фонд не зараховує стаж через помилку в трудовій

Найчастіше проблема виникає через неуважність кадрової служби ще за радянських чи перших пострадянських часів. Йдеться про типові помилки:

неправильно вказані особисті дані працівника;

виправлення в записах без завірення печаткою підприємства;

посилання на номер наказу, якого фактично не існувало.

Побачивши такі неточності, Пенсійний фонд відмовляється зараховувати спірний період до стажу.

Як це виправити

Виправити запис безпосередньо на підприємстві вже неможливо, якщо його просто не існує. Тому людині доводиться шукати підтвердження в інший спосіб.

"Оскільки підприємства вже немає і внести виправлення за місцем роботи неможливо, першим кроком також є отримання архівної довідки", - зазначає Ольга Брус.

Якщо архів зберіг накази, особові картки чи відомості про зарплату, довідка звідти може виправити чи підтвердити спірний запис. Для Пенсійного фонду такий документ має ту саму вагу, що й запис у трудовій книжці.

Коли справу вирішує лише суд

Складніше, якщо архівних документів теж не залишилося. У такому разі шлях лишається один - звернення до суду.

За словами адвокатки, потрібно подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення. Найчастіше йдеться про факт належності правовстановлюючого документа конкретній особі - тобто підтвердження того, що трудова книжка з помилкою в даних насправді належить саме заявнику.

Суд враховує не лише саму трудову книжку, а й сукупність інших доказів - показання свідків, архівні довідки, будь-які збережені документи з місця роботи.

"У таких справах суди зазвичай стають на бік громадян, аналізуючи сукупність інших доказів", - каже Ольга Брус.

Отримане рішення суду людина подає до Пенсійного фонду, і на його підставі спірний період зараховують до стажу.