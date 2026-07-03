Ошибка в трудовой книжке: что делать, если ПФУ не засчитывает стаж

Если трудовая книжка сохранилась, но в ней ошибка бывшего кадровика - Пенсионный фонд отказывается засчитывать такой период. Впрочем, исправить ситуацию можно, даже если предприятия давно нет.

Как это сделать, РБК-Украина расспросило адвоката АО "EvrikaLaw" Ольгу Брус.

Почему Пенсионный фонд не засчитывает стаж из-за ошибки в трудовой

Чаще проблема возникает из-за невнимательности кадровой службы еще в советские или первые постсоветские времена. Речь идет о типичных ошибках:

неправильно указаны личные данные работника;

исправление в записях без заверения печатью предприятия;

ссылку на номер приказа, фактически не существовавшего.

Увидев такие неточности, Пенсионный фонд отказывается относить спорный период в стаж.

Как это исправить

Исправить запись непосредственно на предприятии уже невозможно, если ее просто не существует. Поэтому человеку приходится искать подтверждение другим способом.

"Поскольку предприятия уже нет и внести исправления по месту работы невозможно, первым шагом также получение архивной справки", - отмечает Ольга Брус.

Если архив сохранил приказы, личные карточки или сведения о зарплате, справка может исправить или подтвердить спорную запись. Для Пенсионного фонда такой документ имеет тот же вес, что и запись в трудовой книжке.

Когда дело решает только суд

Сложнее, если архивных документов не осталось. В таком случае путь остается один - обращение в суд.

По словам адвоката, нужно подать заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Чаще всего речь идет о факте принадлежности правоустанавливающего документа конкретному лицу - то есть подтверждению того, что трудовая книжка с ошибкой в данных действительно принадлежит именно заявителю.

Суд учитывает не только саму трудовую книжку, но и совокупность других доказательств - свидетельские показания, архивные справки, любые сохраненные документы с места работы.

"В таких делах суды обычно становятся на сторону граждан, анализируя совокупность других доказательств", - говорит Ольга Брус.

Полученное решение суда человек подает в Пенсионный фонд, и на его основании спорный период относят к стажу.