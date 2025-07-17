Помилка при оплаті штрафу: як водіям через дрібницю не стати боржниками
Сплата штрафу за порушення ПДР здається простою справою. Але навіть одна помилка - у реквізитах, сумі чи термінах - може коштувати водієві значно більше: подвоєного штрафу, виконавчого збору й навіть обмежень у правах.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Кременчука у Telegram розповідає про те, на що слід звертати увагу, щоб штраф справді вважався сплаченим.
Комісія банку - не частина штрафу
Передусім варто пам’ятати: банк стягує комісію за переказ коштів, яку сплачує саме платник. Цю суму не враховують у загальну вартість штрафу, тому її потрібно оплачувати окремо, додатково до основного платежу.
Що писати у призначенні платежу
Одна з найчастіших помилок - неправильне або неповне заповнення призначення платежу. Щоб штраф зарахували правильно, обов’язково вказуйте:
- серію та номер постанови;
- ПІБ особи, на яку винесено постанову.
Без цих даних платіж можуть не ідентифікувати, і штраф залишиться не сплаченим у системі.
Коли діє знижка 50% і коли - ні
Багато водіїв знають про знижку 50% на штраф, якщо сплатити його протягом 10 банківських днів. Але ця норма діє лише для порушень, зафіксованих автоматично - наприклад, камерами.
У разі перевищення швидкості, зафіксованого ручним приладом TruCAM, таке порушення не є автоматичним. Отже, штраф необхідно сплатити в повному обсязі. Якщо водій переказує лише половину, постанова автоматично вважається несплаченою.
Що буде, якщо заплатити не повністю
Неповна сплата штрафу або помилка в реквізитах призводить до того, що постанова лишається невиконаною. У такому разі її передають до органів державної виконавчої служби. А це вже інший рівень відповідальності:
- доведеться сплатити подвійну суму штрафу;
- додатково - виконавчий збір;
- можуть накласти обмеження на виїзд за кордон, реєстрацію майна чи користування рахунками.
Як себе убезпечити
Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, варто:
- уважно читати постанову і всі реквізити перед оплатою;
- звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення - автоматично чи вручну;
- перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси, наприклад, Штрафи ПДР або застосунок "Дія".
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