Помилка при оплаті штрафу: як водіям через дрібницю не стати боржниками

Сплата штрафу за порушення ПДР здається простою справою. Але навіть одна помилка - у реквізитах, сумі чи термінах - може коштувати водієві значно більше: подвоєного штрафу, виконавчого збору й навіть обмежень у правах.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Кременчука у Telegram розповідає про те, на що слід звертати увагу, щоб штраф справді вважався сплаченим.

Комісія банку - не частина штрафу

Передусім варто пам’ятати: банк стягує комісію за переказ коштів, яку сплачує саме платник. Цю суму не враховують у загальну вартість штрафу, тому її потрібно оплачувати окремо, додатково до основного платежу.

Що писати у призначенні платежу

Одна з найчастіших помилок - неправильне або неповне заповнення призначення платежу. Щоб штраф зарахували правильно, обов’язково вказуйте:

​​​​серію та номер постанови;

ПІБ особи, на яку винесено постанову.

Без цих даних платіж можуть не ідентифікувати, і штраф залишиться не сплаченим у системі.

Коли діє знижка 50% і коли - ні

Багато водіїв знають про знижку 50% на штраф, якщо сплатити його протягом 10 банківських днів. Але ця норма діє лише для порушень, зафіксованих автоматично - наприклад, камерами.

У разі перевищення швидкості, зафіксованого ручним приладом TruCAM, таке порушення не є автоматичним. Отже, штраф необхідно сплатити в повному обсязі. Якщо водій переказує лише половину, постанова автоматично вважається несплаченою.

Що буде, якщо заплатити не повністю

Неповна сплата штрафу або помилка в реквізитах призводить до того, що постанова лишається невиконаною. У такому разі її передають до органів державної виконавчої служби. А це вже інший рівень відповідальності:

доведеться сплатити подвійну суму штрафу;

додатково - виконавчий збір;

можуть накласти обмеження на виїзд за кордон, реєстрацію майна чи користування рахунками.

Як себе убезпечити

Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, варто: