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Ошибка при оплате штрафа: как водителям из-за мелочи не стать должниками

Четверг 17 июля 2025 08:00
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Ошибка при оплате штрафа: как водителям из-за мелочи не стать должниками Что нужно знать водителям об оплате штрафов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Уплата штрафа за нарушение ПДД кажется простым делом. Но даже одна ошибка - в реквизитах, сумме или сроках - может стоить водителю значительно больше: удвоенного штрафа, исполнительного сбора и даже ограничений в правах.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Кременчуга в Telegram рассказывает, на что следует обращать внимание, чтобы штраф действительно считался уплаченным.

Комиссия банка - не часть штрафа

Прежде всего стоит помнить: банк взимает комиссию за перевод средств, которую уплачивает именно плательщик. Эту сумму не учитывают в общую стоимость штрафа, поэтому ее нужно оплачивать отдельно, дополнительно к основному платежу.

Что писать в назначении платежа

Одна из самых частых ошибок - неправильное или неполное заполнение назначения платежа. Чтобы штраф зачислили правильно, обязательно указывайте:

  • серию и номер постановления;
  • ФИО лица, на которое вынесено постановление.

Без этих данных платеж могут не идентифицировать, и штраф останется не уплаченным в системе.

Когда действует скидка 50% и когда - нет

Многие водители знают о скидке 50% на штраф, если оплатить его в течение 10 банковских дней. Но эта норма действует только для нарушений, зафиксированных автоматически - например, камерами.

В случае превышения скорости, зафиксированного ручным прибором TruCAM, такое нарушение не является автоматическим. Следовательно, штраф необходимо оплатить в полном объеме. Если водитель перечисляет только половину, постановление автоматически считается неуплаченным.

Что будет, если заплатить не полностью

Неполная уплата штрафа или ошибка в реквизитах приводит к тому, что постановление остается невыполненным. В таком случае его передают в органы государственной исполнительной службы. А это уже другой уровень ответственности:

  • придется уплатить двойную сумму штрафа;
  • дополнительно - исполнительный сбор;
  • могут наложить ограничения на выезд за границу, регистрацию имущества или пользование счетами.

Как себя обезопасить

Чтобы избежать лишних расходов и неприятностей, стоит:

  • внимательно читать постановление и все реквизиты перед оплатой;
  • обращать внимание, каким способом зафиксировано нарушение - автоматически или вручную;
  • проверять статус штрафа через официальные сервисы, например, Штрафы ПДД или приложение "Дія".

Читайте также о том, в каких случаях водитель может получить штраф за пассажиров.

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