Помилка людства: науковці довели, що свідомість не вимагає біології

Чому розум не потребує фізичного втілення?

Дослідники акцентують увагу на тому, що усвідомлене сприйняття не обов'язково має базуватися на вуглецевій біології.

В основі їхньої теорії лежить поняття "гнучкості субстрату", коли одна й та сама функція або властивість може реалізовуватися за допомогою різних матеріалів.

Як приклад науковці наводять чашку, яка виконує свою роль незалежно від того, виготовлена вона зі скла, кераміки чи пластику, або книгу, що існує як у паперовому, так і в цифровому вигляді.

Дослідники виділяють кілька аргументів на користь існування позаземного розуму.

Які саме?

Астрономічні масштаби - у видимому Всесвіті існує близько 1 трильйона галактик із мільярдами планет, де умови суттєво відрізняються від земних.

Альтернативна хімія - життя та складні структури можуть формуватися на основі інших амінокислот, розчинників чи кристалічних елементів.

Еволюційна різноманітність - навіть на Землі нервові системи октаподів, бджіл та ссавців обробляють інформацію по-різному. Вчені акцентують: це й демонструє винахідливість еволюції.

Дослідники припускають, що у Всесвіті могло існувати щонайменше 1000 високорозвинених екзопланетних цивілізацій.

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Людина - не центр Всесвіту: що це змінює для ШІ?

Вчені називають "терроцентризмом" припущення, що свідомість можлива лише у формах життя, подібних до земних.

На їхню думку, це таке саме обмежене уявлення, як колись переконання, що Земля займає особливе місце у Всесвіті.

Дане питання важливе і для розвитку штучного інтелекту.

Автори дослідження не дійшли згоди щодо того, чи має свідомість сучасний ШІ, але припускають, що в майбутньому вона може виникнути у штучних системах.

Щоб пояснити свою ідею, науковці порівнюють свідомість із польотом. Орел, кажан і комаха літають за допомогою зовсім різних механізмів, але результат залишається однаковим - вони здатні літати.

Так само й свідомість, на думку дослідників, може виникати різними способами та не обов’язково потребує людського мозку чи навіть біологічного організму.