Ошибка человечества: ученые доказали, что сознание не требует биологии

Почему разум не нуждается в физическом воплощении?

Исследователи акцентируют внимание на том, что осознанное восприятие не обязательно должно основываться на углеродной биологии.

В основе их теории лежит понятие "гибкости субстрата", когда одна и та же функция или свойство может реализовываться с помощью различных материалов.

В качестве примера ученые приводят чашку, которая выполняет свою роль независимо от того, изготовлена ли она из стекла, керамики или пластика или книгу, существующую как в бумажном, так и в цифровом виде.

Исследователи выделяют несколько аргументов в пользу существования внеземного разума.

Какие именно?

Астрономические масштабы - в видимой Вселенной существует около 1 триллиона галактик с миллиардами планет, где условия существенно отличаются от земных.

Альтернативная химия - жизнь и сложные структуры могут формироваться на основе других аминокислот, растворителей или кристаллических элементов.

Эволюционное разнообразие - даже на Земле нервные системы октаподов, пчел и млекопитающих обрабатывают информацию по-разному. Ученые акцентируют внимание: это и демонстрирует изобретательность эволюции.

Исследователи предполагают, что во Вселенной могло существовать не менее 1000 высокоразвитых экзопланетных цивилизаций.

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Человек - не центр Вселенной: что это меняет для ИИ?

Ученые называют "терроцентризмом" предположение, что сознание возможно только в формах жизни, подобных земным.

По их мнению, это такое же ограниченное представление, как прежде убеждение, что Земля занимает особое место во Вселенной .

Этот вопрос важен и для развития искусственного интеллекта.

Авторы исследования не пришли к согласию относительно того, имеет ли сознание современный ИИ, но предполагают, что в будущем она может возникнуть в искусственных системах .

Чтобы объяснить свою идею, ученые сравнивают сознание с полетом. Орел, летучая мышь и насекомое летают с помощью совершенно разных механизмов, но результат остается одинаковым - они способны летать.

Так же и сознание, по мнению исследователей, может возникать разными способами и не обязательно нуждается в человеческом мозге или даже биологическом организме.